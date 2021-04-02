台鐵太魯閣出軌 富邦人壽關懷應變小組比對事故名單

台鐵太魯閣號列車今（2）日上午於花蓮發生嚴重出軌意外，造成多人傷亡，富邦人壽啟動保戶緊急關懷服務，並在災情發生第一時間已迅速掌握事故資訊並索引比對事故名單，調查保戶是否屬於傷害名單，並全面展開理賠及主動關懷服務措施，業務同仁亦主動關懷保戶，協助申請理賠事宜。

針對此次嚴重事故，富邦人壽啟動保戶緊急關懷服務，包括：「快速理賠」、「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「保單補發免工本費」、「房貸優惠還款諮商」等應變措施。以下即為針對受災保戶所提供的協助：

（一）快速理賠：簡化理賠手續，對於重大突發事件導致身故，經確認身故可配合受益人需求快速處理，文件後補；另，對於住院保戶則採取快速理賠為首要原則。

（二） 續期保費緩繳：受傷保戶其保費之應繳月為2020年3月至2020年7月者，提供保費緩繳6個月。

（三） 保單借款利息緩繳：受傷保戶應繳的保單借款利息，繳款期限為2020年3月至2020年7月者，得以寬延6個月繳息。

（四） 保單補發免工本費：依現行保單補發作業程序填寫保單變更申請文件，並載明為「花蓮太魯閣事故之保戶申請保單補發免收工本費」，經確認後得免收補發之工本費。

（五） 房貸優惠還款諮商：專人提供事故房貸客戶研擬紓困或展延之優惠還款計劃方案，請電洽24小時客戶服務專線或於上班時間撥打房貸客戶服務專線：02-2769-2827分機22240~22243。

關於於此次重大交通事故，富邦人壽在最短時間內已成立「關懷應變小組」，主動協助保戶及其家屬處理後續相關事宜，讓保戶在最需要心理安慰及生活照護時能即時獲得實質協助。若民眾如需進一步瞭解服務內容，可撥打24小時保戶服務專線0809-000-550，協助保戶辦理理賠及提供各項服務措施。