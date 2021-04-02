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太魯閣出軌最小死者年僅6歲 傷者送往門諾、慈濟等六間醫院

太魯閣事故 花蓮消防局長：有生命跡象者均脫困

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太魯閣號出軌意外 兩保險相加罹難者可理賠450萬

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
太魯閣現場搶救。圖／基隆市消防局提供
太魯閣現場搶救。圖／基隆市消防局提供

台鐵太魯閣在清明連結第一天發生嚴重出軌事故，死亡人數至目前增至48人。金管會清查後，剛剛發出最新訊息指出，今（2）日花蓮太魯閣號列車事故，產險公司共有兩大承保保險，包括太魯閣號的台鐵旅客運送責任保險、每人死亡250萬元，以及工程車強制車險、每人死亡200萬元。總計每位死亡旅客合計理賠450萬元。

第一，太魯閣號相關保險：台鐵旅客運送責任保險，由國泰世紀產險為主簽單，每人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元。國泰表示會積極與台鐵聯絡並關懷保戶。

第二.工程車相關保險：強制車險，明台產承保，每人死亡200萬元、失能最高限額200萬元，每人傷害醫療最高限額20萬元，明台已啟動花蓮緊急應變機制，於花蓮分公司設立服務中心，並跟台鐵聯繫。

保險 台鐵 太魯閣

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