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台鐵太魯閣出軌 南山人壽身故保戶10萬慰問金

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台鐵太魯閣號今（2）日發生出軌意外事件，南山人壽指上午立即成立「台鐵太魯閣事故關懷指揮中心」，統合企業資源，並啓動當地醫院志工、業務同仁協助現場作業，隨時掌握意外傷害事故保戶的最新狀況，主動派員前往關心保戶及家屬，提供溫暖服務。為更積極提供關懷與協助，保戶可透過業務同仁向南山人壽申請以下關懷措施，共同關懷受災保戶。

1、不幸身故／受傷保戶慰問金：

不幸身故保戶每人10萬元、加護病房保戶每人6萬元、一般病房保戶每人2萬元

2、快速理賠服務：

（1）透過南山保戶園地／南山人壽App／電話／傳真／Email申請理賠，正本文件後補即可，保戶可多利用「南山保戶園地網站」及智慧型手機「南山人壽App」，線上申請理賠並上傳文件。或致電客服中心（免付費客服專線0800-020-060）、傳真（傳真號碼02-2650-2251）、Email （NS-Service@nanshan.com.tw）提出理賠申請，受理後將快速審核／給付保險金

（2）提供「保險金扣抵醫療費用」服務：倘保戶入住臺北榮民總醫院、臺安醫院、萬芳醫院、書田診所、潤弘診所、童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院、彰化基督教醫療體系、秀傳醫療體系、阮綜合醫院、長庚醫療體系、恩主公醫院、聯新國際醫院、和信治癌中心醫院等醫療院所，南山人壽經保戶授權取得保戶就醫診斷資料後，提供保戶「現場理賠、當場扣抵、安心出院」的貼心服務，簡化保戶出院後向醫院申請醫療單據與診斷證明書流程，提供更即時、便捷的理賠服務。

3、到府理賠與關懷服務：

保戶免出門，只需致電電話客服中心，在安全許可下，南山人壽隨即安排專人到府，協助辦理理賠及相關諮詢服務。

4、住院關懷預付保險金服務：

投保住院醫療險之保戶，若住院治療且符合相關規範，即可申請最高5日，上限新台幣5萬元住院關懷預付保險金，讓保戶安心休養、早日康復。

5、緩繳續期保費：

續期保費之應繳日於意外傷害事故發生日起三個月內者，繳費期限得延長三個月。

6、免收保單借款利息：

於意外傷害事故發生日前已辦理保單借款之保戶，於意外傷害事故發生日起一年內，可申請展延借款本息六個月，展延期間免收保單借款利息。

7、電話客戶服務：保戶可透過24小時全年無休之免付費專線0800-020-060諮詢。

理賠 保險金 南山人壽

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