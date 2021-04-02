太魯閣出軌事故 台灣人壽快速理賠與關懷

因應「花蓮火車出軌事故」，台灣人壽今（2）日表示，台壽關懷保戶，即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務，如下：

一、 台灣人壽身故及受傷住院保戶慰問關懷

1. 因本次事故死亡，每位保戶10萬元慰問金。

2. 因本次事故住院治療，每位保戶5000元慰問金。

二、 快速理賠服務

1. 主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，以關懷保戶及協助保戶快速獲得理賠，其身故件及失蹤件從寬認定。

2. 投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補。

三、 緩繳續期保費三個月：續期保險費應繳月為2021年4月及5月（當月及次月）之正常繳費件，可申請緩繳三個月。

四、 緩繳保單借款利息：自保單最近之應繳息起算，可申請緩繳六個月。

五、 展延房屋貸款本金及利息一年：一般房屋貸款經確認為死亡或受傷住院者。