台鐵太魯閣出軌 台壽5大關懷：死亡保戶每位10萬慰問金

台灣人壽今（2）日指出，因應「花蓮火車出軌事故」，台灣人壽關懷保戶，即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務：

一、台灣人壽身故及受傷住院保戶慰問關懷：

1.因本次事故死亡，每位保戶10萬元慰問金。

2.因本次事故住院治療，每位保戶5000元慰問金。

二、快速理賠服務

1.主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，以關懷保戶及協助保戶快速獲得理賠，其身故件及失蹤件從寬認定。

2.投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補。

三、緩繳續期保費三個月

續期保險費應繳月為110年4月及5月（當月及次月）之正常繳費件，可申請緩繳三個月。

四、緩繳保單借款利息

自保單最近之應繳息起算，可申請緩繳六個月。

五、展延房屋貸款本金及利息一年

一般房屋貸款經確認為死亡或受傷住院者。