台鐵太魯閣出軌 國泰人壽東四組人馬前往各醫院慰問

太魯閣火車脫軌事故，國泰第一時間啟動各項服務作業，包括國泰產險迅速啟動全方位服務機制，另外國泰人壽東台服務人員第一時間前往各醫院慰問傷患。

花蓮秀林地區今（2）日上午發生太魯閣火車脫軌事故，國泰產險、國泰人壽第一時間啟動相關服務機制，發揮社會保護網力量。

台鐵旅客運送責任保險由國泰產險作為承保主辦公司，第一時間已成立跨險理賠小組啟動全方位服務機制，並提供相關責任險與傷害險理賠諮詢服務，隨時掌握最新近況，協助客戶後續各項服務事宜。

今日上午，事件傳出後，國泰人壽東台區部已分四組人馬前往各醫院慰問傷患，調查人員也已在了解死傷名單，理賠人員也待命中，隨時為家屬提供相關服務。

國泰產險「太魯閣火車事故保戶服務措施」

1. 保戶關懷措施：本公司將主動查詢本次事故保戶傷亡狀況，派員進行慰問關懷。

2. 快速理賠：主動協助保戶完成理賠申請，加速理賠服務。

國泰產險、國泰人壽與大家一起守護保戶，並為所有受難者祈福。