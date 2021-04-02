太魯閣號列車出軌 遠雄人壽啟動緊急關懷機制

太魯閣號列車今（2）日上午於花蓮發生出軌意外，造成多人傷亡，遠雄人壽（5859）在災情發生第一時間啟動保戶緊急關懷服務，除了隨時查詢及關懷遠雄人壽保戶狀況，給予各項協助外，也快速提出緩繳續期保費、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費等多項貼心措施。

以下即為針對受災保戶所提供的協助：

一、緩繳續期保費服務：自即日起受災保戶經申請，可提供應繳日期為本次災害發生日起三個月內之保單，自應繳日起算三個月緩繳保費時間（已含寬限期）的服務。

二、快速理賠服務：若保戶不幸受傷需辦理理賠，遠雄人壽將以最快速度對受災保戶提供各項立即性的服務。

1.因此次災害致發生保險事故之保戶，可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。

2.遠雄人壽業務同仁主動關懷保戶，協助保戶申請理賠事宜。

三、保單借款利息優惠：自即日起受災保戶經申請，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月，自災害發生日起算一年內提出申請且受理。

四、保單補發免工本費：自即日起受災保戶經申請，提供保單補發免收工本費服務，自災害發生日起算三個月內提出申請且受理。

關於受災保戶的投保狀況，遠雄人壽在最短時間內已責成相關人員成立關懷應變小組，於適當時間主動協助保戶及其家屬處理後續相關事宜，並告知理賠輔助方案，讓保戶在最需要心理安慰及生活照護時能即時獲得實質協助。

若民眾如需進一步瞭解服務程序，可撥打保戶服務專線0800-083-083，或洽各地區保戶服務中心、行政服務櫃檯，由專人協助保戶辦理理賠及提供各項服務措施。