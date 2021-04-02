美元利變保單 掀升息潮

反應去年底以來美元債券利率持續走升，壽險公司銷售的美元利變保單擴大「升息」潮，各家公司昨（1）日公告，目前有九家壽險公司調整68張利變保單利率，幅度約在0.05到0.1個百分點左右。

國壽因3月已調整過美元保單利率，4月僅調升台幣年金保單利率，遠雄調降台幣保單利率，各家壽險大多調高美元保單利率。

宣告利率為保險公司發布自己實際可獲得的投資報酬率，因為是保險公司本身實際報酬率，一般來說，宣告利率都是每月第一個工作天更新，隨著美債殖利率上升，各家壽險公司利差可望受惠上升，加上近來美元保單大賣，各家壽險願意「升息」，以吸引更多消費者青睞。

據昨天各家壽險公司最新出爐公告內容，有八家壽險宣布調高美元保單利率，包括富邦、南山、新光、全球、三商美邦、遠雄、台灣人壽及中國人壽。

其中，新光人壽調高美元保單宣告利率之後，最高利率已達到3.3%。

全球與南山、遠雄人壽宣告利率最高達3.2%，台灣人壽維持在最高3.15%，富邦人壽則達3.1%，其他家也至少在2.8%到2.95%，跟銀行定存相比，仍高出不少，也讓今年美元保單的買氣持續爆發。

從張數角度來看，全球人壽調整17張最多，美元現售12張調升0.08個百分點至最高3.2%，停售的保單也調升了五張，約0.05個百分點。

南山人壽調升15張美元現售商品，宣告利率調幅約0.05個百分點，調整後現售美元利變保單宣告利率在2.8％到3.2％之間。

近期台幣升勢減緩，壽險公司匯兌避險成本未再持續增加，因此國泰人壽4月反倒調高新台幣年金險的宣告利率，小幅調高0.06個百分點至0.38%，三張都是停售商品，現售台幣利變壽險商品之宣告利率維持不變，約在1.45%~1.65%。