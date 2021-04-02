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央行收錢 1年期定存單利率0.178％

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

為回收市場餘裕資金，中央銀行昨（1）日標售364天期定存單1,700億元，得標利率落於0.178%，符合市場預期，並較前一個月下滑0.008個百分點。截至昨日為止，央行定存單累計未到期餘額為9兆2,402.7億元，為歷史相對高位。

國內資金充裕，央行日前宣布，第2季起再度加發長天期定存單，將資金從短期導入長期。其中，2年期定存單自4月起每月增發200億元，由目前的每月600億元增至800億元，364天期定存單則維持每月1,700億元的發行量不變。

今年4月至6月，央行累計增發600億元的2年期定存單，意即新一季會從市場上多收600億元的資金，且一鎖就是二年。

對於第2季加發2年期定存單，央行官員說，「主要是考量市場有需求，認為目前364天期每個月有1,700億元，2年期卻只有600億元，且金融機構偏好長天期籌碼，所以決定加發2年期定存單至800億元。」

央行發行定存單的目的是為了沖銷餘裕資金，避免市場游資過多、助長通膨火焰。外界認為，央行再度加發長天期定存單，是為了鎖住更多的長期資金。

短天期定存單部分，央行官員說，目前7天期定存單運作情況還不錯，暫時沒有調整的計畫。

央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，其中364天期與2年期定存單採每月一期標售方式。至於短天期定存單，則採銀行向央行申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。

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