宏泰、台銀壽 風險警報解除

去年底有二家壽險公司宏泰與台銀人壽分別在淨值資產比與RBC（風險適足率）二項標準已達金管會風險預警指標，金管會保險局官員昨（1）日證實，二家分別在2、3月完成19.5億元與110億元增資，資金到位後，均已雙雙達標，暫時解除警報。

根據數據顯示，宏泰人壽去年第2季、及第4季，淨值比各為1.88%、及2.86%，已連續二期的淨值比低於3%最低門檻。

今年2月宏泰人壽完成19.5億元的現金增資，拉高2月底自結淨值比達3.11%；RBC（風險適足性）也從去年底的164.37%拉高到207%，兩大數據均符合法定標準。

不過，保險局官員表示，一旦宏泰6月淨值比又再度低於3%，就得立刻提財業務改善計畫，或需要再度增資。

此外，針對宏泰人壽有不動產投資未符合最低即時利用率的連續懲罰，保險局官員也表示，依投資不動產即時利用相關法規，已裁罰宏泰人壽五筆 ，其中三筆已符合即時利用的標準，其他二筆持續追蹤中。

另一家台銀人壽去年底RBC也僅176%，低於200%法定標準，台銀人壽在今年3月17日發普通股現增110億元後，RBC也衝高到300%以上。這也是台銀人壽2018年後，第二度辦理現增。