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國銀拚房貸 網路服務戰開打

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

329房市大檔起跑，國銀拚上看數千億元的新建案大餅，虛實業務齊發，除了實體通路提供服務，更善用網路，給予網路應用優惠，以大力衝刺網路服務戰。

永豐銀行、日盛銀行及中國信託商銀都有針對網路申辦房貸的服務，也給予不一的優惠，除了抽禮券外，還有減免部分年利率優惠。

金融業者指出，329檔期六都推案量勢必千億元起跳，即便央行啟動打炒房，但仍看好非投資客的買氣，包括自住者、換屋族都是房市的剛性需求，銀行房貸的業務也同樣會被帶動。

永豐銀行「大戶DAWHO」專屬網站就推出網路申辦房貸優惠，4月1日至5月15日，在官方網站申辦房貸，並設定DAWHO帳戶為新房貸的扣款帳號，同時綁定永豐銀行LINE官方帳號，可抽紅點設計獎的SAVIORE滅火器。

日盛銀行也有活利貸專案，到6月底前，網路申辦「活利貸」，可獲得前六個月年利率減0.3%優惠；如果是日盛銀行既有房貸戶，6月底前送出申請，手續費一律優惠為999元。

中國信託商銀「i適貸」推出年底前線上申辦，享開辦費八折優惠，專員也會在次一營業日主動聯繫，且網站還提供房屋估價、額度速算、24小時線上申辦等服務，即便進入清明連續假期，也可以輕鬆透過銀行網路了解房貸視算資訊。

中國信託商銀的網路房貸服務，除了現有線上申請房貸及線上調降房貸月付金服務外，也有「共同借款人、保證人線上申請服務」，讓共同借款人與房貸保證人業務亦可線上申請，不需臨櫃辦理。只要於中國信託「i適貸」平台完成申請及文件上傳，後續確認相關貸款條件、簽約與抵押權設定後，即可取得資金。

玉山銀也有e指房貸服務，提供房貸額度利率評估、房貸線上申請，只要三步驟完成身分認證、填寫貸款申請書、確認填寫資訊，就可以迅速完成線上申請。

禮券 打炒房

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