房貸餘額前五大銀行 排名不變

金管會最新統計至今年1月底為止，前五大房貸貸款餘額銀行仍為土地銀行、台灣銀行、中國信託商銀、合庫銀、華南銀，五大銀行1月房貸貸款餘額淨增加188億元，占1月國銀淨增加房貸餘額比重達三成，房貸業務持續往前五大銀行聚集，中小型銀行近來積極房貸業務，啟動優質網路服務搶客。

今年1月國銀房貸授信餘額淨增加624億元，其中非公股行庫淨增加384億元，公股行庫增加237億元，市場熱錢正在往不動產移動，金融業也不能缺席。

前五大房貸放款銀行中，第一名為土銀房貸放款餘額8,884億元，第二名為台銀的7,564億元，第三名為中國信託商銀的6,744億元，第四名為合庫銀的5,391億元，第五名為華南銀的4,502億元。

值得注意的是，第六名的國泰世華銀房貸放款餘額4,458億元，與第五名的華南銀房貸放款餘額差距，從去年底的190億元拉進到僅差距43億元，市場關注，第1季結束後，國泰世華銀是否能成為第五大房貸授信銀行。

金融業者指出，央行祭出打房策略，但觀察鎖定的是投資客與囤房客，不動產實質需求仍然存在，包括自住戶、換屋族都有買屋需求，但放款之餘，仍會配合政府政策，做好客戶KYC以及授信成數符合央行政策。