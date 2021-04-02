台企銀總座張志堅 暫代董座

經濟日報 / 記者陳美君陳芝瑄／台北報導
台企銀總經理張志堅代理董事長職位。 （本報系資料庫）
台企銀總經理張志堅代理董事長職位。 （本報系資料庫）

台灣企銀昨（1）日召開董事會後宣布，新任董事長由總經理張志堅暫代，任期自昨日起生效。

台企銀前任董事長黃博怡3月15日閃電請辭，4月1日生效，台企銀原定6月底股東常會就要改選，董事長卻提前請辭，一度引發公股圈議論，但是黃博怡受訪時透露階段性任務達成，希望能交由下一位繼任者，以讓其努力帶動台企銀數位化為由請辭。

台企銀昨日召開董事會，選任總經理張志堅為代理董事長，3月29日，張志堅主持台企銀法說會，他談到因應金融數位化的浪潮，台企銀近期公司內部增設數位轉型委員會來因應數位轉型，今年更將在數位金融服務上加強化客戶體驗、發展數位行銷和推動行動支付等業務，希望藉此吸引年輕新客群的使用率。

在客戶體驗上，台企銀會持續優化數位通路，張志堅表示，今年企業與個人網路銀行、行動銀行App和官方網站等媒介將計畫進行改版，期望以簡潔的視覺呈現與提供便捷的操作服務，及導入便利性與安全性兼具的交易安控機制，期望透過數位通路的全面升級與相關特店結盟合作，打造客戶生態圈，並重視數位行銷。

台企銀在金融科技導入了RPA流程機器人，而金融區塊鏈函證API介接和智能客服Money也陸續上線服務，並計劃洽談與導入OPEN API第一、二階段業務，另外還提供勞工、小規模營業人等紓困貸款線上申請專區，希望持續推動數位轉型以提升整體營運績效。

台企銀日前也舉行董事會通過擬議分派股利，盈餘分配的現金股利為0.1元，而盈餘轉增資的股票股利則為0.34元，兩者合計0.44元，配發仍以股票股利為主。

延伸閱讀

無畏疫情衝擊 台北市經濟持續穩健成長

iCHEF串接Google數據資源 讓餐飲業者夠容易進行數位行銷

工研院看優勢…加速數位轉型 提升國際戰力

助60中小企數位轉型升級 桃園推亞矽數位轉型服務啟動

相關新聞

美元利變保單 掀升息潮

反應去年底以來美元債券利率持續走升，壽險公司銷售的美元利變保單擴大「升息」潮，各家公司昨（1）日公告，目前有九家壽險公司...

台企銀總座張志堅 暫代董座

台灣企銀昨（1）日召開董事會後宣布，新任董事長由總經理張志堅暫代，任期自昨日起生效。

房貸餘額前五大銀行 排名不變

金管會最新統計至今年1月底為止，前五大房貸貸款餘額銀行仍為土地銀行、台灣銀行、中國信託商銀、合庫銀、華南銀，五大銀行1月...

國銀拚房貸 網路服務戰開打

329房市大檔起跑，國銀拚上看數千億元的新建案大餅，虛實業務齊發，除了實體通路提供服務，更善用網路，給予網路應用優惠，以...

股、匯脫鉤 台幣連二貶

台北股匯走勢脫鉤。受到國際美元強漲影響，主要亞幣走勢偏弱，即使台股指數開高走高，新台幣匯率昨（1）日仍在土洋銀行聯手買匯...

央行收錢 1年期定存單利率0.178％

為回收市場餘裕資金，中央銀行昨（1）日標售364天期定存單1,700億元，得標利率落於0.178%，符合市場預期，並較前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。