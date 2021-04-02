台企銀總座張志堅 暫代董座

台灣企銀昨（1）日召開董事會後宣布，新任董事長由總經理張志堅暫代，任期自昨日起生效。

台企銀前任董事長黃博怡3月15日閃電請辭，4月1日生效，台企銀原定6月底股東常會就要改選，董事長卻提前請辭，一度引發公股圈議論，但是黃博怡受訪時透露階段性任務達成，希望能交由下一位繼任者，以讓其努力帶動台企銀數位化為由請辭。

台企銀昨日召開董事會，選任總經理張志堅為代理董事長，3月29日，張志堅主持台企銀法說會，他談到因應金融數位化的浪潮，台企銀近期公司內部增設數位轉型委員會來因應數位轉型，今年更將在數位金融服務上加強化客戶體驗、發展數位行銷和推動行動支付等業務，希望藉此吸引年輕新客群的使用率。

在客戶體驗上，台企銀會持續優化數位通路，張志堅表示，今年企業與個人網路銀行、行動銀行App和官方網站等媒介將計畫進行改版，期望以簡潔的視覺呈現與提供便捷的操作服務，及導入便利性與安全性兼具的交易安控機制，期望透過數位通路的全面升級與相關特店結盟合作，打造客戶生態圈，並重視數位行銷。

台企銀在金融科技導入了RPA流程機器人，而金融區塊鏈函證API介接和智能客服Money也陸續上線服務，並計劃洽談與導入OPEN API第一、二階段業務，另外還提供勞工、小規模營業人等紓困貸款線上申請專區，希望持續推動數位轉型以提升整體營運績效。

台企銀日前也舉行董事會通過擬議分派股利，盈餘分配的現金股利為0.1元，而盈餘轉增資的股票股利則為0.34元，兩者合計0.44元，配發仍以股票股利為主。