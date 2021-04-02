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股、匯脫鉤 台幣連二貶

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

台北股匯走勢脫鉤。受到國際美元強漲影響，主要亞幣走勢偏弱，即使台股指數開高走高，新台幣匯率昨（1）日仍在土洋銀行聯手買匯下微貶0.2分，收在28.533元，連二貶，總成交量14.805億美元。

清明長假前夕，外商與本國銀行早盤全都站在買匯方，使新台幣匯率趨弱，午後因台股大漲，外資轉為匯入，使新台幣匯率貶勢略見收斂，但進口商尾盤再敲進美元，致新台幣匯率終場微貶報收。

中央銀行統計顯示，今年以來，美元走勢一枝獨秀，統計至昨日為止，美元指數上漲3.56%，非美貨幣走勢全盤皆墨。

放眼主要亞幣，新台幣貶幅最輕，今年至昨日為止僅貶值0.09%，人民幣貶值0.48%居次。

至於台灣主要貿易對手國韓元，今年累計重挫4.03%，「最弱亞幣」日圓重貶6.84%，星元也貶值1.83%。

台股昨日開高走高，終場上漲140.15點，以16,571.28點作收。

台股 人民幣

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