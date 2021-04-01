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宏泰、台銀人壽去年底達風險預警 首季雙雙增資過關

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

去年底有二家壽險宏泰人壽台銀人壽分別在淨值資產比與RBC風險適足率二項標準已達金管會風險預警指標，金管會保險局官員1日證實，二家分別在二、三月完成19.5億元與110億元增資金到位後，均已雙雙達標暫時解除警報。

據數據顯示，宏泰人壽去年第二季、及第四季，淨值比各為1.88%、及2.86%，已連續2期淨值比低於3%最低門檻。

今年2月宏泰人壽完成19.5億元現金增資，拉高2月底自結淨值比達3.11%；RBC（風險適足性）也從去年底164.37%拉高到207%，兩大數據均符合法定標準。

不過保險局官員表示，一旦宏泰6月淨值比又再度低於3%，就得立刻提財業務改善計畫，或需要再度增資。

此外針對宏泰人壽有不動產投資未符合最低即時利用率有連續懲罰方面，保險局官員表示，依投資不動即時利用相關法規已裁罰宏泰人壽五筆 ，其中三筆已符合即時利用的標準，其他二筆持續追蹤中。

另一家台銀人壽去年底RBC也僅176%，低於200%法定標準，台銀人壽在今年3月17日發普通股現增110億元後，RBC也衝高到300%以上。這也是台銀人壽2018年後，第二度辦理現增。

宏泰人壽 台銀 保險

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