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4月壽險業利變保單宣告利率出爐 9家68張保單調整

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

四月壽險業利變保單宣告利率今(1)日全數出爐，反應自去年底以來美元債券市場利率持續走升，各家壽險公司銷售的美元利變保單擴大「升息」潮，據各家最新公告，目前統計有九家壽險公司調整68張利變保單利率，除國壽因3 月已調整過美元保單利率，4月僅調升台幣年金利率，遠雄則是調降台幣保單利率外，其中八家壽險都是調高美元保單利率，幅度約在0.5~0.1個百分點左右。

宣告利率為保險公司發布自己實際可獲得的投資報酬率，因為是保險公司本身實際報酬率，因此宣告利率一般來說都是每月第一個工作天更新，隨著美債殖利率上升，各家壽險公司利差可望受惠上升，加上近來美元保單大賣，各家壽險願意「升息」以吸引更多消費者青睞，據昨天最新出爐公告內容，有八家壽險宣布調高美元保單利率，包括富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中壽、全球人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽與台灣人壽。

其中以新光人壽調高後美元保單最高利率已達到3.3%，其他如全球人壽與南山人壽、遠雄人壽最高也達到3.2%，富邦人壽最高達到3.2%，台灣人壽維持在最高3.15%。其他家也有至少在2.8%~2.95%左右，跟銀行定存比起來仍是高出不少，也讓今年美元保單的買氣持續爆發。

從張數角度全球人壽調整17張最多，美元現售12張調升0.08個百分點至最高3.2%，停售方面也調升5張0.05個百分點。南山人壽調升15張美元現售商品，宣告利率調幅約0.05個百分點，調整後現售美元利變保單宣告利率在2.8~3.2％之間水準。

此外，近期台幣升勢減緩，壽險公司匯兌避險成本也沒有再持續增加，因此國泰人壽4月反倒調高台幣年金險的宣布利率，小幅調高0.06%至0.38%，3張都是停售商品，現售台幣利變壽險商品之宣告利率維持不變，約在1.45%~1.65%。

遠雄人壽4月則調降7張台幣利變保單0.05個百分點至1.8~2.25%；美元保單調高0.05個百分點至3.05~3.2%，亦有4張，合計亦影響11張保單。

保單 壽險公司 遠雄人壽

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