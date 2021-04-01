股匯脫鉤！ 台股大漲 新台幣卻貶值作收

台北股匯走勢脫鉤。受到國際美元強漲影響，主要亞幣走勢偏弱，即使台股指數開高走高，新台幣匯率今（1）日仍在土洋銀行聯手買匯下微貶0.2分，收在28.533元，連二貶，總成交量14.805億美元。

清明長假前夕，外商與本國銀行早盤全都站在買匯方，使新台幣匯率趨弱，午後因台股大漲，外資轉為匯入，使新台幣匯率貶勢略見收斂，但進口商尾盤再敲進美元，致新台幣匯率終場微貶報收。

中央銀行統計顯示，今年以來，美元走勢一枝獨秀，統計至今日為止，美元指數上漲3.56%，非美貨幣走勢全盤皆墨。

放眼主要亞幣，新台幣貶幅最輕，今年僅貶值0.09%，人民幣貶值0.48%居次。

至於台灣主要貿易對手國韓元，今年累計重挫4.03%，「最弱亞幣」日圓重貶6.84%，星元也貶值1.83%。

台股開高走高，終場上漲140.15點，以16,571.28點作收；其中，外資及陸資買超154.55億元；受到台股大漲、外資買超台股影響，早盤匯出的外資，午後轉為匯入。

銀行外匯交易室主管指出，美債殖利率走揚帶動美元走強，使熱錢轉投美元資產懷抱，展望第2季，估計國際匯市大致還是維持美元獨強走勢，新台幣匯率有機會偏弱整理。

另外，台北匯市今日起展開一連四天的連續假期，匯銀主管認為，清明長假落幕後，新台幣匯率會先反映假期期間國際匯市走勢，出現落後補升或補貶行情，另外，美債殖利率變化，也將牽動熱錢動向。