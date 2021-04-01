3X3籃球高手搶10萬 國泰青年節報名開跑

籃球高手站出來！邁入第45年「國泰青年節」每年都吸引超過上萬名莘莘學子參與，今年特別舉辦「大專3X3籃球賽」，更祭出總冠軍10萬元的高額獎金，系列活動自即日起開始報名！

國泰金控（2882）為鼓勵青年學子努力向學、勇敢追夢，秉持著「大樹成長、公益深耕」的目標，希望能回饋客戶及社會，45年來連續舉辦「國泰青年節」系列活動。

其中每年都吸引上千名學生報名參加，角逐高額獎金的「籃球3X3」賽事，適逢國泰青年節45週年，轉型為「大專3X3籃球賽」，報名期間自即日起至各區報名額滿截止。預計於4月17日起在全台各地舉辦6場初賽。

初賽冠軍不只能取得全國總決賽門票外，還能獲得5千元獎金，5月16日於台北實踐大學籃球場進行全國總決賽，經過初賽激戰晉級的24支隊伍，將共同角逐10萬元的高額獎金！

「大專3X3籃球賽」除了一般組3對3賽事外，全國總決賽當天也將邀請到國內UBA大專籃球聯賽公開一級大專院校男子組及女子組的菁英選手進行「國泰菁英挑戰賽」，不同於5對5賽事，碰撞強度更高的3對3，將讓戰火一觸即發，屆時賽況勢必精彩可期。

除了講求團隊的精彩賽事外，總決賽中場亦舉辦「罰球王加碼挑戰賽」、「三分王加碼挑戰賽」及「中場幸運星」，邀請各路籃球好手，現場展現個人高超球技，男女子組各選出一名，同樣可以獲得加碼獎金。

在精彩又熱血的運動賽事之外，國泰客戶子女獎學金活動，也自即日起開始至4月23日截止報名，只要是國泰人壽或國泰世華銀行客戶子女皆能申請。符合資格且通過審核確認的同學，除了可獲得精美紀念品，還能參加獎學金抽籤活動，大專組獎學金為新台幣5千元、高中組為新台幣3千元。豐富的獎勵，讓網路報名甫上線一週，就已經吸引上萬名客戶完成資料上傳。