兒童節送什麼保單好 第一金人壽推薦這張

在少子化的年代，每個孩子都是寶，一轉眼兒童節就到了，孝順的爸媽們開始煩惱要買什麼禮物給自己的小孩。第一金人壽表示，與其用玩具、服飾等物質寵愛兒女，不妨善用第一金人壽「臻還本」終身保險，以更務實的愛幫孩子備足保障、備好圓夢基金。

小朋友活蹦亂跳又充滿好奇心，但處處都暗藏著風險，建議爸媽在挑選孩子的意外保障時，選擇含有意外燒燙傷保障之保險。

第一金人壽總經理林元輝表示，臻還本除了有多種特定意外身故保額加倍給付外，還有意外重大燒燙傷、意外住院日額、意外加護病房暨燒燙傷病房日額及意外療養等意外醫療保障，爸媽可以一次幫孩子備好完善的意外事故保護傘。

以阿本爸爸幫阿本投保保額100萬元之臻還本終身保險為例，假設投保五年後阿本發生意外事故，入住燒燙傷病房三天後轉至普通病房五天，第一金人壽總共會依條款給付1萬5,000元之意外醫療保險金。

其保障項目，包括：一、意外住院日額保險金1,000元 x 八天 = 8,000元；二、意外療養保險金8,000元 x 50% = 4,000元；三、意外加護病房暨燒燙傷病房日額保險金1,000元 x 三天 = 3,000元，能有效減輕醫療負擔，讓爸媽可以專心陪伴孩子就醫。

除了全年無休的意外保障，「臻還本」還貼心設計多種意外身故加倍給付機制，例如：一、騎乘機車、自行車或走路時發生交通意外傷害事故，保額二倍給付。

二、搭乘公車、捷運等陸上或水上大眾運輸工具時，保額三倍給付。

三、搭乘飛機等空中大眾運輸工具時，保額五倍給付。

四、海外停留期間發生意外傷害事故身故，保額二倍給付。保障不但如影隨形，也能在不同生活型態下自動切換多倍模式。

臻還本是0歲到60歲都能買的終身保險。第一金人壽說明，民眾越早投保，就可以享有越久的保障，也能更早領到滿期保險金，實現人生階段性的夢想。

舉例而言，小臻媽媽在小臻一出生就投保繳費20年期、保額120萬元之臻還本終身保險，小臻在第25個保單年度屆滿且契約仍然有效的情況下，就能領到約98萬元的滿期保險金，領完後持續享有120萬元終身意外保障，小臻媽媽不僅幫小臻購足了多元意外保障，還順利幫她備好了第一桶金。

小臻媽媽留給小臻的這份保障，領完第一桶金後持續存在，假設小臻30歲時搭機出國不幸發生意外導致身故，第一金人壽將理賠120萬元保額 x 五倍之600萬元身故保險金，若是搭乘公車、捷運等陸上或水上大眾運輸工具時發生意外不幸身故，將獲得120萬元保額 x 三倍之360萬元身故保險金，陪伴小臻的家人度過難關，讓小臻媽媽的愛持續照顧全家人。