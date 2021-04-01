這三個星座 台新銀行小富翁排行前三名

小朋友最期待的一年一度兒童節即將來臨，許多家長用心準備兒童節禮物、安排全家旅遊，希望全家人共度愉快的假期歡度節慶。台新銀行客群經營處副總楊郁敏建議，家長也可藉此機會讓孩子趁早學習正確的理財觀念，替孩子開立兒童帳戶、做好完善的財務規畫，傳承給孩子終身受用的寶貴理財知識。

楊郁敏分享，從台新銀行YBO(Young Banker Officer)兒童會員的大數據統計分析結果觀察，就星座角度來說，小富翁排名前三名分別為摩羯座、雙魚座及天秤座；而整體資產成長幅度最高的潛力小富翁則是金牛座。

如再以年齡分佈觀察，超過65%的YBO兒童會員年齡為12歲以下的小朋友，顯示家長們都即早為孩子進行財務規畫。另外，也看到多數父母為子女選擇的理財工具偏向保守，資產配置以保險為主，其次則為定存。

楊郁敏建議，想要有紀律的累積教育基金，建議設置專款專用的獨立帳戶，並定期檢視，避免因臨時資金調度需求而挪用，也可透過基金定期定額、小額投資、風險分散的特性穩定累積財富。

加入台新YBO會員可享有定期定額申購基金，手續費終身三折優惠乙次，隨著帳戶累積金額逐漸增加，還能享有外匯及申購手續費優惠等權益，對於新手爸媽而言，也能無痛理財提前為孩子儲存第一桶金。

台新長期耕耘YBO會員服務，也觀察到現代家長除了重視孩童課業外，也積極培育孩子學科以外的核心素養。

台新多元的YBO會員專屬活動，涵蓋「德、智、體、群、美」等特色，訓練紮實的志工營培養孩童多元發展與服務精神，獨家特色桌遊理財營協助孩童學習理財知識，還有深受YBO兒童會員歡迎的籃球營，以及充滿文藝氣質的音樂會等，是忙碌家長優質教育資源的好選擇。

台新銀行YBO兒童會員團隊高品質服務，持續獲得海內外多項大獎肯定，包括：國際私人銀行家(PBI)之最佳下一世代服務推薦獎、數位銀行家(The Digital Banker)之最佳下一世代服務滿意獎，台新致力提供最貼心的個人化服務，稱職扮演客戶智慧好夥伴的角色。