跌倒身故 台銀人壽「簡單愛」微型傷害險快速傳愛

台銀人壽辦理微型保險業務，又出現嘉惠民眾案例。一位住在屏東縣林邊鄉的潘姓男子，今年3月在海岸跌倒，因此意外事故不幸身故，台銀人壽於收到通知後，快速將30萬元身故保險金給付家屬，讓潘先生的家屬生活不致陷入困頓。

台銀人壽的保戶潘先生，2015年起即投保台銀人壽「簡單愛」微型保單，每年繳交192元低廉保費，擁有30萬元的意外險保障。

台銀人壽為全力配合推動政府落實照顧經濟弱勢民眾的保險政策，積極規劃推廣微型保單，藉由商業保險低廉保費增進經濟弱勢民眾的基本保險保障，善盡保險業社會責任，以建立更為健全的社會安全機制。

台銀人壽「簡單愛」微型傷害保險，提供符合投保資格者基本意外保障，只要繳交少少保費，即可有30萬至50萬元意外身故保障，讓經濟弱勢者可以用小小保費，大大的傳愛家人。