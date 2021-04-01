新台幣午盤貶值1.5分 暫收28.546元
新台幣今（1）日午盤貶值1.5分，暫收28.546元兌1美元，成交金額5.68億美元；台股早盤開高，新台幣上午盤最高達28.48元兌1美元，升值5.1分。
美股周三僅道瓊工業指數下跌，台股今日以16,538.28點開高，一度拉升至16,602.47點，再創歷史新高，盤中上漲逾百點，新台幣早盤以28.5元兌1美元，升值3.1分開出。
新台幣上午由升轉貶，上午盤最高達28.48元兌1美元，升值5.1分，最低則達28.554元兌1美元，貶值2.3分。
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