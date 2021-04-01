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悠遊付生日派對優惠多 新會員還可拉中iPhone 12

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
悠遊付生日派對優惠表。圖／悠遊卡公司提供
悠遊付生日派對優惠表。圖／悠遊卡公司提供

悠遊付滿週年了，為慶祝這個大日子，悠遊卡公司特地舉辦生日派對，祭出滿出來的超澎湃優惠，針對新加入的會員還有獨享拉霸可玩，中獎率100%，最大獎可把iPhone 12帶回家。

悠遊付全面開放註冊滿週年，會員即將突破百萬大關，悠遊卡公司特別規劃盛大的生日派對，讓會員從購物、繳費、繳稅、百貨、飲料、超商，甚至嗶乘車都有驚喜優惠可享，推薦好友一起享受也有推薦金可拿。

最令人感到興奮的是，去年下半年被會員狂拉超過240萬次的拉霸活動重出江湖，新會員獨享的拉霸獎項更升級，自4月1日起至5月31日止新註冊會員即可獲得籌碼1枚，有機會拉中最新款的iPhone 12，還有儲值金666元、66元、6元及熱門悠遊卡等獎項，中獎率100%，有拉就有獎。

老朋友們更是悠遊付要細心呵護的對象，多項優惠只怕你不拿，看更多詳情：https://event-easywallet.easycard.com.tw/

iPhone 12

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