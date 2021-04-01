銀行大數據分析 兒童富翁第一名摩羯座

一年一度兒童節即將來臨，台新銀行客群經營處副總楊郁敏建議，家長可藉此機會讓孩子趁早學習正確的理財觀念，替孩子開立兒童帳戶、做好完善的財務規畫，傳承給孩子終身受用的寶貴理財知識；根據台新兒童會員資料分析，12星座的中，最富有的是摩羯座。

楊郁敏分享，從台新銀行YBO（Young Banker Officer）兒童會員的大數據統計分析結果觀察，就星座角度來說，小富翁排名前三名分別為摩羯座 、雙魚座及天秤座，整體資產成長幅度最高的潛力小富翁則是金牛座。

再以年齡分布觀察，超過65%的YBO兒童會員年齡為12歲以下的小朋友 ，顯示家長們都即早為孩子進行財務規畫。

資料顯示，多數父母為子女選擇的理財工具偏向保守，資產配置以保險為主，其次則為定存。

楊郁敏建議，想要有紀律的累積教育基金，建議設置專款專用的獨立帳戶 ，並定期檢視，避免因臨時資金調度需求而挪用，也可透過基金定期定額、小額投資、風險分散的特性穩定累積財富。

台新長期耕耘兒童理財服務，也觀察到現代家長除了重視孩童課業外，也積極培育孩子學科以外的「核心素養」。台新銀行表示，YBO會員專屬活動，涵蓋「德、智、體、群、美」等特色，訓練紮實的志工營培養孩童多元發展與服務精神，獨家特色桌遊理財營協助孩童學習理財知識，還有深受YBO兒童會員歡迎的籃球營，以及充滿文藝氣質的音樂會等，除了理財還是忙碌家長優質教育資源的好選擇。