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公股銀螺絲鬆 財長蘇建榮道歉：會做好管理

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
彰化銀行再度傳出點鈔爭議，金管會主委黃天牧（圖）31日指出，「銀行該拴緊螺絲」，並表示將在一週內請銀行公會要求各銀行落實內控，避免再發生此類事件。中央社
彰化銀行再度傳出點鈔爭議，金管會主委黃天牧（圖）31日指出，「銀行該拴緊螺絲」，並表示將在一週內請銀行公會要求各銀行落實內控，避免再發生此類事件。中央社

公股銀行內部疏失，彰銀（2801）傳存款少錢客戶遭行員補討，還有民眾遭一銀追討已清償債務還遭查封土地，台銀也爆出標錯黃金牌價，財政部部長蘇建榮表示，對於公股銀行接連出問題會檢討，並要求銀行加強行員訓練，財政部也會做好管理。

彰化銀行、第一銀行和台灣銀行等公股行庫內控接連出包，立委曾銘宗今（1）日在財委會質詢時說，不解為何銀行內控狀況連連都出自於公股銀行，質疑公股銀行內部作業螺絲掉滿地，財政部應做好管理。

蘇建榮表示，彰銀發生此事確實不是很恰當，金額也應在當下就與客戶確認清楚，而一銀因金控旗下AMC公司作業失誤，當下也已經做相關處理彌補，台銀黃金標價出錯也應仔細留意。

蘇建榮說，財政部身為管理機關必有責任要求公股銀做好內部管理，造成民眾困擾相當抱歉，未來必會持續加強公股銀內控，特別是銀行第一線行員的專業訓練，做好公股銀行的管理。

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