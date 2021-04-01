金管會認可模範壽險 保德信人壽第十度獲殊榮

再締新猷。保德信國際人壽今(1)日通過金管會保險商品銷售前程序作業準則第 21 條之送審獎勵規定審核，第十度獲認可為模範壽險公司，更是連續四年、第六度蟬聯此台灣壽險業模範生的榮譽，締造業界唯一最多次獲此認可的領先紀錄。

去(2020)年在外在局勢不斷變動與充滿各項挑戰的環境下，保德信人壽維持穩健營運，其優質壽險顧問、多元通路業務團隊及內勤團隊仍持續精進專業，秉持協助客戶獲得財務上的安全與心靈上的平和之企業使命，提供客戶適切的保險保障。

獲致此難能可貴榮譽的同時，保德信人壽宣布發起「十全十美 · 十萬熱血」捐血活動，將企業獲得肯定的正能量，轉化為關懷社會需求的公益行動。

透過團隊攜手全力以赴，保德信人壽於新年度之初以高資本適足率、高保單繼續率、高法令遵循度、優質公平待客服務、專業的保單簽署人員資格，和推動社會公益表現優異等實績，第十次通過金管會六大指標的高標準審查，樹立台灣保險業界第十度「模範壽險公司」的新標竿。

台灣保德信人壽總經理麥尚恩(Sean McLaughlin)表示，他僅代表保德信人壽全體同仁，感謝金管會第十度授予本公司的肯定。面對疫情衝擊及諸多外在挑戰，保德信人壽仍穩健務實地持續獲得客戶的認同與支持。

麥尚恩說，根據保險發展事業中心統計，2020年全年度，保德信人壽個人壽險(死亡險+生死合險)的新契約平均保額為新台幣252萬元，約為同期國人個人壽險(死亡險+生死合險)新契約平均保額新台幣73.2萬元的3.4倍。保德信人壽持續發揚保險保障的理念，至2020年底，已在台灣照顧了超過47萬的個人和家庭。

因應國內近日血庫告急，保德信人壽秉持回饋社會的公益精神，於獲得第十度模範壽險公司喜訊的同時，宣布發起「十全十美 · 十萬熱血」捐血活動，將企業獲得肯定的正能量，轉化為具體行動。

其協同台灣血液基金會於今年4月到5月期間，在台北、桃園、新竹、台中、台南和高雄等六地巡迴駐點，號召保德信人壽同仁、家屬、保戶及民眾加入捐血行列，期望藉由拋磚引玉，持續為社會的需求注入心力。

面對瞬息萬變的外在環境，保德信人壽始終堅持初衷，以企業的多元資源，長期支持全體員工以多樣化的實際行動回饋社會，落實協助客戶獲得財務上的安全與心靈上的平和之企業使命。

保德信人壽由「人間愛、家族愛」的核心理念出發，將愛與關懷傳遞至家庭、團體，乃至弱勢族群，為社會灌注更多前進發展的動能。

第十度獲得金管會模範壽險公司的認可，肯定了保德信人壽訓練精良的壽險顧問和多元通路業務團隊，以及內勤同仁團結一心，兢兢業業謹守法令與高道德標準，為客戶提供適切的專業保險保障規劃和真誠服務。

此一榮耀，也突顯保德信人壽始終行進在壽險專業的正確道路上，並呼應主管機關提倡重視保險保障本質之思維，為提高國人保障內容而努力不懈。