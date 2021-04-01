新台幣早盤升值5.1分 一度觸及28.48元

新台幣今（1）日早盤以28.5元兌1美元，升值3.1分開出；台股早盤開高走高再刷新歷史新高，新台幣上午一度觸及28.48元兌1美元價位，升值5.1分。

美股周三道瓊工業指數下跌85.41點，跌幅0.26%，收32,981.55點；標普500指數上漲14.34點，漲幅0.36%，收3,972.89點；那斯達克指數上漲201.48點，漲幅1.54%，收13,246.87點；費城半導體指數收盤上漲2.64%。

美股周三僅道瓊工業指數下跌，台股今日以16,538.28點開高，一度拉升至16,602.47點，再創歷史新高，股匯齊漲，新台幣上午以升值3.1分開出，一度觸及28.48元兌1美元，升值5.1分，最低則達28.513元兌1美元，升值1.8分。