「縱橫期海Try Try看」期交所校園模擬交易競賽今開賽

台灣期交所舉辦縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I，自3月17日至3月30日開放大專院校學生組隊報名參賽。這次學生報名相當踴躍，3月29日即告額滿，經審核報名資料及報名順序，選出來自55所大專院校、共200隊參賽。這些隊伍4月1日起將透過期交所「虛擬交易所」平台展開為期兩個月的交易競賽。

期交所說，這次是期交所首度舉辦由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的全國性大專院校模擬交易競賽，期望學生透過老師指導、隊員間腦力激盪出交易策略，透過模擬交易展現學習成果。期交所為推廣本次競賽及教導學生建立正確期貨交易風險控管觀念，自3月17日至3月25日於全國舉辦4場校園巡迴講座，同時採多元宣傳管道，包括線上直播及上傳影片至社群媒體，統計參與實體及線上講座人次已逾1,500人。

期交所分析200隊參賽隊伍，政治大學、高雄科技大學、中山大學、東吳大學及屏東大學等5所學校參與踴躍，報名隊數超過辦法所訂每所學校10隊的上限，最後僅能依規定取10隊參賽；參賽隊伍除商管相關科系外，亦吸引不少醫藥學系、理工學系及人文社會學系報名參賽，反映出新世代年輕人興趣的多元性，同時，投資理財不再只是專屬於金融專業領域人才必備的基本能力，也是所有追求富足人生的生活課題，不限科系，只要有實力，誰都能拿冠軍。此外，現今大學生的創意與關注時事，也反映在隊名上，例如有十餘隊趕搭最近熱門新聞，隊名有鮭魚關鍵字，另有近十隊隊名不約而同出現韭菜的時下投資市場常用語。

鑑於年輕人未來將成為期貨市場重要支柱，期交所以強化金融教育為出發點，這次競賽成績不僅重視報酬率，更會評量風險控管，期望參賽隊伍能激盪出各式交易策略，在可承受的風險下，追求長期穩定獲利的交易模式。

這次模擬交易競賽每參賽隊伍起始資金為新台幣500萬元，競賽商品為期交所四大主力商品(臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨，並限週契約、近月及次近月契約，另股票期貨限特定造市標的)。依競賽結果選出15隊優勝隊伍，各頒發團體獎金5萬元~4千元，指導老師可獲頒2.5萬元~2千元獎金。另活動結束後將自所有參賽隊伍的隊員(學生)中隨機抽出50名參加獎，每名頒發1千元獎金。

這次報名向隅的指導老師及學生，期交所建議可於虛擬交易所一般環境先行練習，或開始學習程式交易專業，累積實力後參加期交所預計第4季舉辦第二階段模擬交易競賽，屆時將開放現今最夯的程式交易下單功能，有興趣參加的同學請多加關注期交所發布的訊息。