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蝦皮支付重啟增資 嚴審
蝦皮支付去年申請電支執照，欲完成增資4.95億元，但因為遇上新版《大陸地區人民來臺投資許可辦法》上路，因此年初撤件，重新準備資料後在3月中遞件。是否超過「三成」陸資門檻？經濟部投資審執秘張銘斌昨（31）日表示，將嚴審。
據了解，之前香港騰訊對蝦皮母公司sea集團持股超過30%，如今比例已下降為24.5%，似乎有刻意規避法規，巧妙避開陸資持股「三成」之門檻。
但蝦皮創辦人李小冬持股sea集團超過20%，換句話說，如果李小冬為新加坡籍與大陸籍的雙重國籍，則很可能以實質控制力原則被視為陸資。
經濟部去年底大修陸資審查辦法擴大限制，加入「陸資資格採取逐層認定」、「擴大審查陸資投資行為態樣」，「限制大陸黨政軍投資企業來台投資」等禁令更加嚴格把關陸資。
立法院經濟委員會昨（31）日邀請政府部門報告如何因應「紅色供應鏈」，民進黨立委高嘉瑜詢問蝦皮重新遞件進度。
張銘斌表示，3月中已重新遞件，申請增資新台幣5億元，會重新就股權結構審核，根據他了解，大陸騰訊持有香港騰訊股權逾六成，香港騰訊視為陸資。
張銘斌補充，香港騰訊在sea集團持股過去高於30%，如今比例下降為24.5%，低於三成。
高嘉瑜反認為，香港騰訊背後是大陸騰訊，一層一層算下來，蝦皮是陸資，但投審會卻管不著，防堵陸資話語是做做樣子。
張銘斌解釋，香港騰訊持有sea集團股份未達三成，但李小冬持股也逾20%，目前雖向投審會說明已歸化為新加坡籍，但仍要進一步釐清；若有大陸籍就是陸資。
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