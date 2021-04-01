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黃天牧：台股萬六…是高了一點

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
圖／經濟日報提供
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金管會主委黃天牧昨（31）日赴立法院答詢前接受訪問時表示，股市「是投機是投資？每個人看法不一樣」，因每個人選股不同，但「萬六相對來說是高了一點」，高還會不會再高，沒人敢說，任何時點都有人進場，也有人退場。

黃天牧說，基本面很重要，去年整體上市櫃公司財報公布後，投資人要先看2020年財報，再參考上市櫃公司2月營收年成長25%的數據。基於多國央行持續貨幣寬鬆政策，資金行情應還會有。

黃天牧建議投資人要注意風險，是否有風險要看每個人判斷，因每個人選股不同，整個趨勢來說，「台股指數到萬六點相對來說是高了一點，但高還會不會再高？沒人敢說」。

他表示，主管機關不宜對任何指數做預測，強調投資人若看去年財報，就可確定台股有沒有基本面。

是不是該買台股基金或採定期定額方式買進台股？黃天牧說，投資人要自己判斷，任何時點都有人要進場，也有人要退場，投資人應眼觀四面、耳聽八方，自己善於選股，注意風險。

相較黃天牧的說法；素有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵日前表示，仍相當看好台股，至於會不會泡沫，還是要很小心，「相信大家都很聰明，會跑得快。」他分析，台股泡沫確實存在，會不會破是另一回事。

台股指數 黃天牧

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