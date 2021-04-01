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彰銀衝獲利 強化海外布局

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北報導
彰化銀行董事長凌忠嫄（本報系資料庫）
彰化銀行董事長凌忠嫄（本報系資料庫）

彰化銀行昨（31）日舉行線上法說會，強調將積極拓展海外布局增加獲利占比，並鎖定高端客群以增強財富管理業務，與拓展中小企業放款量，期望達到今年獲利成長的目標。

法說會由董事長凌忠嫄及新上任的總經理周朝崇分別就營運策略及業務重點向投資人說明，會中公布去（2020）年全年營運概況，去年合併稅前盈餘83.11億元，較前一年度減少38.53%，累計合併每股純益（EPS）0.68元，資產品質部分，逾放比0.38%、備抵呆帳覆蓋率334.66%。

彰銀總經理周朝崇表示，今年營運主要提升獲利並擴增核心業務，尤其中小企業放款是強項，會持續增強該項業務，而海外為各銀行的獲利中心，不過銀行去年海外的獲利受到疫情嚴重影響與衝擊，今年海外業務重點將著重在調整授信的結構與清理不良資產。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

彰化銀行2019年海外獲利占比44％，去年占比則為37.5％，彰銀發言人、副總陳斌指出，去年海外分行受到疫情衝擊與增提呆帳等因素，而南京子行則又受美中貿易戰影響，獲利有所下滑，期望在提升資產品質和加強風險控管下，讓海外獲利占比可以回到過去四成以上的水準。

而手續費收入的部分，彰銀表示，去年收入來源主要來自財富管理的業務占約六成，而保險業務則受金管會所祭出多項管控措施，收入則有所下滑，因此今年則會在高資產客群的資產理財需求上強化滲透率，擴及個人、家庭與公司經營等各族群的客製化業務，提供多元需求的產品。

至於放款的目標，彰銀將調整企業金融授信結構，拓展中小企業客群，來擴大存放利差來增加收益，並積極爭取聯貸主辦、都更危老建築融資等業務，期望整體放款營運量能有5%-6％的成長目標。

彰銀

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