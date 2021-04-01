中信銀砸39億 增持泰LH股

中信金控昨（31）日公告，子公司中國信託商業銀行將以41.99億泰銖、約新台幣39億元，增持泰國上市公司LH金融集團10.99%股權至46.6%，躍升第一大股東。換算後每股買價1.8泰銖，較2016年宣布參股時的2.2泰銖便宜18%，為「動盪入市」寫下好案例。

中信金控與中信銀行昨日雙雙舉行董事會通過此案，中信金財務長邱雅玲表示，尚須金管會、投審會、泰國央行等單位核准，希望今年下半年可以完成交割。因泰國目前規定外資持股金融業不能超過49%，未來是否進一步提高持股，將綜合考量法規開放與其他股東出售意願而定。

圖／經濟日報提供

LH金融集團底下有銀行、證券、基金管理等子公司，銀行為其核心，LH Bank在泰國境內有108家分行，商業銀行中資產排名第13大。中信銀行2017年7月入股35.6%以來，已經按權益法認列獲利累計逾新台幣30億元。

泰國LH金融集團獲利能力穩健，新冠肺炎疫情前，平均每年ROE（股東權益報酬率）約8%，去年受到疫情影響，ROE降至5%多，儘管如此，泰國為東協十國成員，台商近年積極布局泰國，陸企、日商也擴大對泰國投資，營運前景依舊閃爍。

中信銀行2016年3月29日宣布，透過增資認購新股，以166億泰銖，認購LH金融集團75.45億股普通股，創下台資銀行參股泰國金融機構首例，當時每股認購價格2.2泰銖，中信銀在LH的11席董事中占有五席。

五年過去，適逢疫情影響，泰國經濟金融情勢較為動盪，中信銀行發揮投資學上的危機入市精神，以每股1.8泰銖，從LH的兩名自然人股東手上買下10.99%股權，買得比五年前便宜，又能為有朝一日泰國法規開放、增加持股、提高掌控權預作準備，堪稱動盪入市的好案例。

邱雅玲表示，深化海外布局一向是中國信託重要的策略方針，中信銀行仍將積極連結海外據點及平台資源，協助泰國當地台商及外資企業走向全球。

泰國位處東協國家的中心，具有優越的地理位置，位處中國大陸與東南亞區域整合的關鍵地帶，也是東協十國中的重要樞紐，在區域經濟中扮演重要角色。

中國信託銀行觀察，近年以來我台商積極布局泰國市場，泰國央行近年來持續鬆綁各種金融法規限制，泰國政府大力推動金融產的業數位轉型，官方對金融政策的開放，讓積極推動數位轉型與創新的中小型銀行，出現了成功契機。