ESG成顯學 有助吸引外資買股

一個月內，三家民營銀行不約而同宣布與國內企業簽屬「永續指數連結貸款」，都主打要與客戶一同落實永續發展。金融業者指出，ESG在後疫情時代成為顯學，更深入的原因，是國際供應鏈上游最大客戶擁抱ESG，國內企業要加入國際供應鏈，都陸續希望能提供更多ESG成績單，金融業做更多ESG相關金融，也更能吸引外資注意，並敲進買入持股。

而各銀行與企業簽屬的「永續指數連結貸款」，讓利條件並不相同。以星展銀行台北分行與緯創資通簽署的永續連結貸款內容，以檢核企業目標年度的企業永續報告書為基礎，待企業達成雙方相關訂定環保門檻後，從次月起即可適用較優惠的利率。

星展集團「永續連結貸款」是透過公正第三方機構所發布的永續表現評比作為基準，定期評估申貸企業在經濟發展、環境保護、社會影響等面向的績效表現。當企業在這些相關指標中達到一定的成長幅度，銀行得主動調降貸款利率。

玉山銀行指出，此次ESG相關貸款的放貸對象裕民航運，該公司為國內散裝航運領導廠商，積極打造綠色船隊，使用節能引擎提升環保航速效率，同時也響應政府發展綠能政策，積極擴展綠色航運業務。

金融業者表示，近期觀察發現，一家企業的ESG的確會影響到其評鑑，以及國際大客戶對該企業的訂單，甚至進一步影響到股價表現，ESG涵蓋多元，包括外籍員工人權、員工福利等等都在其中，國內企業也找國銀合作，提供外籍員工便利的台灣金融服務，例如支付、簡易外匯服務等，都是重視ESG產生的漣漪效應。