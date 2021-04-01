銀行讓利 競推永續連結貸款

銀行讓利，競相加入推動永續連結貸款，協助企業推動ESG。

台北富邦、玉山、星展銀行3月不約而同，分別與美律實業、裕民航運、緯創資通，簽屬「永續連結貸款」，玉山、星展銀的永續貸款金額單筆多落在新台幣10億元上下，ESG相關的永續連結貸款成為2021年各家銀行新型的貸款模式。

星展銀指出，永續連結貸款商品（Sustainability-Linked Loan），以銀行主動讓利的模式，鼓勵企業客戶重視永續發展。金融業者指出，這類貸款商品授信條件有時候可以減掉3至5個基本點（約0.03至0.05個百分點），貸款利率降低，對企業有誘因。

金融業者解釋，「永續指數連結貸款」是將授信條件連結永續指數指標或企業在環境、社會及公司治理等綜合績效表現，鼓勵公司訂定長期永續績效目標。玉山銀指出，「永續指數連結貸款」的授信企業，如果實際達成相關長期永續績效目標，玉山銀會透過利率減碼給予支持。

3月，北富銀也宣布與與美律實業簽訂3年期永續指數連結貸款，讓ESG議題持續在台灣企業界中延燒。

玉山銀3月30日舉行董事會，核准通過與裕民航運所屬全資子公司裕民航運新加坡公司簽訂4,475萬美元的「永續指數連結貸款」(Sustainability Linked Loan)。

星展銀昨（31）日宣布，台北分行與全球資訊產品供應商緯創資通，宣布簽署2年期新臺幣10億元「永續連結貸款」，這也是繼2019年與友達光電簽署首件永續指數連結貸款之後，國內又一標竿企業與星展簽署永續連結貸款的指標性案件。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川強調，兼顧商業利益與永續發展已是全球趨勢，對企業而言，在追求營運成長的同時，仍需兼顧環境、社會和公司治理（ESG）面向。

星展集團為了協助更多企業將永續納入企業整體業務發展策略中，已調高針對永續金融相關業務所設定的目標，預計至2024年達到新加坡幣500億元，約新臺幣1兆元規模。

玉山銀統計，ESG行動方案上，截至2020年底累計承作赤道原則案件數26件、永續授信貸款達672億元並已發行四檔綠色金融債券。