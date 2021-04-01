櫃買投資人講座 23日開鑼

櫃買中心表示，為了讓投資人掌握台股投資趨勢，了解櫃買市場特色商品投資策略，安排自今年4月23日起與大昌、日盛、元富、兆豐、統一、國泰、富邦、華南永昌、群益金鼎證券等九家證券商合作，於北、中、南各地舉辦24場次的投資人講座，相關場次資訊公布在櫃買中心網站。

櫃買中心指出，歷年舉辦的投資人講座皆收到熱烈回響，今年規劃的投資講座內容也相當豐富，各場均邀請知名專業講師，以專題演講方式分享全球整體經濟趨勢、台股市場投資展望及櫃買市場指數型投資商品，包括上櫃ETF、上櫃ETN及富櫃200指數型投資商品等，此外，櫃買中心將向投資人介紹今年度實施的交易新制，例如興櫃市場戰略新板制度以及上櫃股票造市者交易制度，有利於新制度運作順暢。

櫃買中心並表示，本講座各場次皆完全免費，即日起開放投資大眾報名參加，此外，部分場次將進行實況轉播或錄製影音檔，提供投資人多元的參加方式。