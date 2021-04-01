戰略新板 預計7月上路

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心新設「戰略新板」昨（31）日公告相關規章，櫃買中心表示，戰略新板提供創新企業多一個管道進入資本市場，循序漸進依公司的發展，日後逐步進入上櫃主板市場。投資人屆時可委託證券經紀商下單買賣，不過屬自然人的合格投資人，於投資購買前應先行簽署風險預告書。

此外，市場參與者買方限合格投資人，採自動撮合成交，並由推薦證券商擔任流動量提供者之交易機制，以維持證券流動性及穩定性，戰略新板股票每營業日成交價格升降幅度為20%。

櫃買中心為配合政府政策，扶持創新企業進入資本市場籌資，於興櫃股票市場新設「戰略新板」（Pioneer Stock Board，簡稱PSB），有關「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等全案規章業已於3月30日奉金管會核備，櫃買中心並於昨日公告全案規章及相關書件，興櫃股票市場將區分為「一般板」及「戰略新板」兩個交易板塊。

櫃買中心指出，戰略新板為興櫃股票市場下的交易板塊，與一般板（原興櫃股票市場）相同之處，為發行公司申請登錄均無設立年限、獲利能力、股權分散等條件限制，且也採證券商輔導機制。今年目標為五至八家登板，配合交易及資訊申報等系統建置，初步規劃希望7月開板。

戰略新板有別於一般板的主要特色，包括以政府積極推動之六大核心戰略產業為主；發行公司可採申報簡易公開發行併送申請登錄戰略新板，加速創新企業進入資本市場時程。

櫃買中心 股票 興櫃

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