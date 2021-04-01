AFMA 打造金融教育新藍海

李述德：鑑定專業素質

前財政部長、東吳大學企管系講座教授李述德表示，「學以致用」為學校教學及學生求學終極目標，「學用合一」為學校規劃課程原則，「產學合作」則為落實專業學程主要策略，金融管理人才培育，除影響金融機構服務品質，更影響金融產業發展。

AFMA高級金融管理師證書制度，在培育及鑑定金融從業人員的專業素質，其考科包括財報分析、投資管理、風險管理、金融創新、金融法規、財管個案等，均為金融機構日常營運所需要的專業知識。

黃泓人：融合學校課程

中央大學財務金融系教授黃泓人表示，在公立大學要建構特定專業學程牽涉到諸多程序，執行上較不易，直接的做法是將學校課程與AFMA的教材內容結合，AFMA教材內容豐富且結合時事，考題也是精心設計，可以搭配財金系課程進行，建議教師在上課內容引入AFMA教材與考題，除可以提供教師新的教材來源外，也可以解決教師備課出題的負擔，更可達到將課程與AFMA教材內容完美結合的目的，也同時幫助學生學習與準備證照考試的目的，算是一舉兩得。

吳牧恩：以微學程推動

台北科技大學資訊與財金管理系副教授吳牧恩說，各大專院校已有相當多學程機制，部分學校甚至鼓勵推行微學程，同學只需修習一到三門相關課程，便可擁有該微學程的認證。AFMA身為華人地區金融證照領導品牌，訴求專業金融管理且以中文考試方式進行，相當適合在各大專院校用微學程方式推廣。學生不僅修習相關科目可拿到學分及微學程認證，更可同時準備AFMA考試，獲取證照也為畢業後職場做準備。

陳若暉：理論實務兼顧

中原大學財金系教授陳若暉說，金融教育培養人才，可透過微學程、學分學程、跨領域學程等連結，建構理論與實務導向的傳授管道。AFMA學程規劃財務金融、投資分析、風險管理、與財經法規等，可與大學學程相輔相成。

學生修畢後，經複習AFMA證照等考古題後，直接報考並取得兩岸產學界高度認同的AFMA證照，增加自我生涯規劃含金量。

黃珈卉：培育產業人才

真理大學經濟學系主任黃珈卉表示，學程的課程規劃要對應學生專業能力和市場發展趨勢，AFMA的教材兼顧基礎理論和專業實務，貼近目前金融環境和市場趨勢的參考書籍。AFMA證書提供專業金融人才衡量標準，目前各大專院校除在專業人才培育上，也在幫企業挖掘優秀人才，各校有許多實習課程及證照考試課程。透過AFMA學程的建立，學員能將學習與生涯發展結合，培育產業所需的金融專業人才。

羅懷均：降低學用落差

元智大學財務金融系副教授羅懷均表示，AFMA證照與教材由兩岸學者編寫，在融入課程與考試評量中，具體做法是提高教材實用性與增加教師使用便利性，大學教育強調增加實務內容，降低學用落差，講義編撰可納入實務界人士意見，具體了解需要什麼樣人才，該人才又需具備什麼專業知識。在教師使用便利性上，可提供講義教材予相關課程教師。