提升財管廣度深度 中信銀頻奪國際大獎

中信銀行高資產客戶服務,持續獲得國際大獎肯定,包含17度榮獲《Euromoney》(歐洲貨幣)雜誌「私人銀行與財富管理調查」頒發「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」(Best Private Banking Services Overall in Taiwan)肯定、14度榮獲《The Asian Banker》(亞洲銀行家)雜誌「臺灣最佳個人金融銀行」(Best Retail Bank in Taiwan),更一舉囊括《Global Finance》(全球金融)雜誌、《FinanceAsia》(亞洲金融)雜誌、《The Asset》(財資)雜誌以及《Asiamoney》(亞洲貨幣)雜誌評選為「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」(Best Domestic Private Bank in Taiwan)及「臺灣最佳高資產客群服務銀行」(Best for HNW in Taiwan)等國際大獎肯定,未來中信銀行將持續提升財富管理服務之廣度與深度,滿足客戶理財需求。