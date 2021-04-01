提升財管廣度深度 中信銀頻奪國際大獎

經濟日報 / 陳怡慈

中信銀行高資產客戶服務，持續獲得國際大獎肯定，包含17度榮獲《Euromoney》（歐洲貨幣）雜誌「私人銀行與財富管理調查」頒發「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」（Best Private Banking Services Overall in Taiwan）肯定、14度榮獲《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌「臺灣最佳個人金融銀行」（Best Retail Bank in Taiwan），更一舉囊括《Global Finance》（全球金融）雜誌、《FinanceAsia》（亞洲金融）雜誌、《The Asset》（財資）雜誌以及《Asiamoney》（亞洲貨幣）雜誌評選為「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」（Best Domestic Private Bank in Taiwan）及「臺灣最佳高資產客群服務銀行」（Best for HNW in Taiwan）等國際大獎肯定，未來中信銀行將持續提升財富管理服務之廣度與深度，滿足客戶理財需求。

中信銀行 財富管理

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