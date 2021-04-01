中信銀 高資產財管服務升級

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」)受金融監督管理委員會核准首批開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，並於今(2021)年1月底開放受理可投資資產淨值及保險商品價值達等值新臺幣1億元以上之客戶申請成為高資產客戶。

開辦以來，已陸續提供多檔高資產客戶專屬金融產品，擴展高資產客戶多元投資理財選擇，即日起亦新增開放外國債券透過中信銀行網路銀行下單，持續提供高資產客戶專屬金融商品與更便利的理財服務。

依「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」所放寬銀行對高資產客戶可提供的金融商品及服務，中信銀行於開辦以來，提供高資產客戶投資不受信評限制之外國債券，並持續推出專屬金融產品。中信銀行設有嚴謹商品審查評估機制與審議程序，以確保提供客戶適合的產品。

同時為持續提升客戶便利服務體驗，客戶現已可透過中信銀行網路銀行投資國內外基金、指數股票型基金（ETF）及境外股票，即日起將開放外國債券，屆時可透過數位通路交易之金融商品將更為齊備。中信銀行一直以來投入相當資源布建與強化數位平臺，包含透過專家團隊結合大數據動能決策提供線上理財趨勢報告，客戶可於線上檢視市場脈動、掌握理財新訊。同時，透過「理財一點通」快捷下單功能，客戶與客戶關係經理／理專遠距討論市場狀況，由中信銀行為同意推薦之客戶規劃投資組合，確認交易條件與相關風險後，即可整批下單，一次完成加碼、減碼、轉換等多筆交易，快速調整投資部位。

此外，針對不定期投資市場重大事件，即時提供事件分析與影響等報告，亦會透過多元數位平臺通知客戶。

中信銀行服務高資產客戶以「需求方案導向服務」（Solution-based Services），持續傾聽客戶需求，陪伴客戶共同檢視資產配置，由專業團隊提供專業諮詢，提供客製化解決方案。服務高資產客戶之專業團隊皆具備相關之專業能力，取得相關專業證照，提供客戶優質的財富管理服務。依「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」規範，申請為高資產客戶須符合可投資資產淨值及保險商品價值達等值新臺幣1億元以上之財力、充分之金融商品專業知識、交易經驗及充分地風險承擔能力等條件，始得以書面向銀行提出申請，欲了解相關資訊，請洽中信銀行各分行。