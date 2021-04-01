中信銀：財管業務八大優勢 滿足投資需求

中信銀行表示，開辦財富管理2.0業務具有八大優勢，包括：

一、客戶關係深厚：中信銀行深耕臺灣50年，發展財富管理業務逾十餘年，擁有廣大客戶往來，深度了解臺灣客戶需求，關係相當深厚。

二、整合金控豐富資源：為高資產客戶提供金控豐富資源，除金融投資工具外，包含融資服務、信託、資本市場、保險、證券等個人與法人金融全方位服務。

三、專業具規模團隊：中信銀行服務高資產客戶之前中後臺團隊皆具備相當之專業能力，並接受相當之專業訓練，同時為提升團隊專業能力，鼓勵團隊考取相關專業證照，如CFP證照。

四、滿足跨境理財需求：境內外逾260個營業據點，涵蓋美國、日本、香港、新加坡及中國大陸等地，協助全球客戶掌握國際金融市場脈動及滿足其投資需求。

五、重視公平待客：具體落實公平待客九項原則，建置完善客訴處理機制，公平待客落實情形年度評核，連續兩年於業界排名前20%。

六、持續關注客戶需求：為了解客戶需求，緊密掌握市場趨勢，持續與專業外部機構合作各項研究調查，精進客戶導向的服務模式；2018、2020年中信銀行與資誠聯合會計師事務所聯合發布以臺灣高資產客戶需求觀點出發的「臺灣高資產客群財富報告」。

七、數位創新：為提升理財客戶數位服務體驗，投入相當資源布建與強化數位平臺，例如理財影音平臺、視訊陪訪服務、智能理財服務及市場事件通知等，榮獲2020年IDC數位轉型大獎肯定，評為「全方位體驗創新領導者」。

八、專屬會員權益：針對與中信銀行往來資產總額達新臺幣1.5億元（含）以上，經中信銀行邀約成功，提供「臻富家」會員服務；針對與中信銀行往來資產總額達新臺幣3,000萬元（含）以上，提供「傳富家」會員服務。除了金融類服務外，針對非金融類提供禮賓侍從、交通禮遇等尊榮服務。