台帛旅遊泡泡啟航業者搶商機 保險、刷卡、住宿有優惠

台帛旅遊泡泡首發團即將在4月1日啟航，周邊相關配套陸續到位，希望為旅遊泡泡加溫。各家產險業者都陸續因應防疫新旅遊型態，推出「旅行泡泡綜合保險」，銀行也推出相關刷卡優惠，還有業者因應帛琉旅遊泡泡檢測需求，搭配優惠住宿。

兆豐保險網路投保推出「旅行泡泡綜合保險」，除了基本的旅行平安、傷害醫療險50萬元、海外突發疾病醫療險100萬元，更包含保額400萬元海外緊急救援費用保險，若於旅行期間意外確診，需搭乘專機返國就可派上用場，且網路投保快速又便利，出發前一個小時皆可投保。以旅平險保額500萬元為例，台帛泡泡旅遊五天四夜行程保費2208元起。

為避免民眾於旅程中因意外疾病產生的經濟壓力，中國信託產險「旅行泡泡綜合保險」專案提供身故、意外醫療、海外突發緊急救援等完整綜合險保障，若因採檢陽性需包機返國，或發生重大傷病需搭乘專機返國等高額救援費用，提供400萬元的緊急救援費用等完整保障。 保費僅須2576元，即可擁有千萬保障。

兆豐銀行也率先宣布推出「旅遊泡泡快閃優惠」，即日起至4月底，凡刷兆豐任一信用卡購買旅遊泡泡國家機票團費單筆滿5萬元，登錄即可獲得市價3980元的「臺灣吧超萌行李箱」，另外還將抽出一名幸運兒，可獲得團費全額返現，最高可得88888元。此外，若搭配兆豐e秒happy卡，還可享雄獅、東南與易遊網三大旅行社最高5.5％現金回饋。

目前各家旅行社推出的帛琉團費，多半要6萬元起跳，因此可以選擇海外消費回饋較高的信用卡，將總體旅遊花費透過信用卡優惠節省下來。富邦 J卡原本海外消費僅有日本有 3%回饋，現在更加碼帛琉也比照3%回饋無上限，刷帛琉團費單筆刷滿 8萬，再享額外加碼 5%。此外，聯邦銀行賴點卡海外消費也是最高 3%回饋，現在刷指定旅行社團費享最高6期 0利率優惠，團費滿 6萬還有 1200元刷卡金回饋。

6月底前使用華南銀行信用卡於雄獅、巨大、KKday、鳳凰、五福、大榮等6家指定旅行業者購買旅遊商品，單筆消費滿6萬元，登錄送3千元刷卡金，相當於5%回饋率，持享利樂活combo卡或超級現金回饋卡既有1%現金回饋權益，回饋率高達6%。