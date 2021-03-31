美債利率上漲讓央行鬆一口氣 新台幣3月強升變微貶

美債殖利率轉強，熱錢轉投美元資產懷抱，匯市風向丕變，累計今（2021）年3月，新台幣匯率累計貶值2.25角，單月貶幅達0.79%；累計今年第1季，新台幣匯率貶值0.08%。

受到外資與壽險午後聯手買匯撤出影響，新台幣匯率今（31）日貶值1.2分，以28.531元作收，終止連三升，總成交量為15.305億美元。

匯銀主管說，「外資早上匯入，加上適逢季底，出口商進場拋匯，新台幣匯率上午偏升，但午後外資反手匯出，壽險也匯出海外投資款，新台幣匯率翻貶作收。」

展望後市，匯銀主管指出，美債殖利率持續上漲，會使美元更為強勢，以此研判，今年第2季，國際匯市也將維持美元上漲格局，預料新台幣匯率等亞幣將續往貶值方向邁進。

證交所資料顯示，外資今日賣超台股165億元，終止先前連三日買超逾430億元，因此，早盤還呈匯入的熱錢，午後態度丕變、轉為匯出。

央行統計顯示，今年第1季，國際美元走勢一枝獨秀、累計上漲3.66%，非美貨幣走勢全盤皆墨。其中，新台幣為最抗跌的亞幣，今年首季貶值0.08%，人民幣貶值0.3%。

相較於新台幣與人民幣走勢持堅，日圓與台灣主要貿易對手國韓元走勢疲軟，日圓累計貶值6.89%，為最弱亞幣，韓元貶值4.02%。星元貶值1.84%。

另外，美國半年一度匯率報告將於本（4）月出爐，央行總裁楊金龍先前表示，因美國三項指標均已達標，台灣確實可能被美國列為匯率操縱國，但他堅持央行捍衛匯市穩定的正當性。

楊金龍強調，美中貿易爭端及新冠肺炎疫情期間屬特殊情況，央行將向美方反映，這三項標準，不太適合用來衡量當前貿易對手國的經貿及匯率政策。

楊金龍先前在立院強調，台灣被列匯率操縱國「不必太過擔心」，台灣對美大量出超是因為美國有需求，而不是匯率的關係，「這一點美國應該要接受，它（美國）對我們晶片需求那麼高，你要限縮我們之間的貿易順差，我就不要把這些東西賣給你。」