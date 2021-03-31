富邦金擬年底前合併 總座對日盛金員工信心喊話

富邦金（2881）今（31）日下午舉行線上法人說明會，針對完成公開收購53.8%日盛金股票已完成交割，富邦金總經理韓蔚廷表示，剩下股權第3季完成收購，希望順利的話年底完成金控整併，明年完成子公司整併，發揮綜效互補，現增籌措490億元預計年底前完成，股本膨脹要看下半年市場狀況，目前初估會增加5%左右。

同時韓蔚廷也在法說後受訪時向日盛金（5820）員工信心喊話，他說，富邦金過去二十年來經歷過大大小小合併案，整併過程平順不曾有過重大勞資糾紛，許多公司中高階主管都來自不同公司背景，將會建立適當管道與日盛金主管員工進行雙方安置溝通，秉持過去精神跟方向，規畫業務與員工整併，依法規妥善處理。同時他也再度強調，雙方合併後有助南北與城鄉據點均衡，若有據點整併也不代表會將員工裁減，是二件事。

富邦金3月23日完成公開收購日盛金過半創下台灣首樁金金併哩程碑。富邦金投資人關係部資深協理王家慧表示，後續重點工作與時程分為三部份，一是籌資面，將規畫490億元現增下半年完成。二家金控合併規畫以富邦金存續也是今年下半年完成。三是子公司合併預計2022年完成，待金管會核准及雙方董事會股東會核淮後生效。

韓蔚廷說，第3季可完成剩下的公開收購 ，剩下股權收購價一樣是13元（若日盛金有配股利，需先調整權息後相同），昨天完成交割，因股權過半可以開始認列日盛金的獲利。合併日盛金的綜效主要看重三點，一是資本效益、成本的優化與營收面的提升，有待業務真正整合才有具體成效，最快明年可看到資本效益提升。

富邦金投資人關係部資深協理王家慧表示，後續重點工作與時程分為三部份，一是籌資面，將規畫490億元現增下半年完成。二家金控合併規畫以富邦金存續也是今年下半年完成。三是子公司合併預計2022年完成，待金管會核准及雙方董事會股東會核淮後生效。

富邦金估算擬制合併日盛金後效益方面，證券經紀業務市占率將從原本的5.57%，大幅躍升至9.14%，僅次於元大證的12.9%。融資與複委託市占率也可望提升至市場前二、三名，分別達10.83%與14.09%。期貨業務國內外期權市占率也提升至前五名水準，分別達5.23%與8.53%。