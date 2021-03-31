富邦金預計今年底合併日盛金 明年完成子公司合併

富邦金控（2881）今天舉行去年第4季法說會，針對合併日盛金的時程，富邦金控總經理韓蔚廷表示，已收購的53.84%股權已交割，預計今年底前完成合併，明年完成子公司合併，明年就可以看到此併購案帶來的資本效率提升。韓蔚廷也報告利多，因經營績效良好，預期今年股利配發會比過去高，且將有一部份會發放股票股利。

富邦金控去年獲利創歷史新高，連續12年居金控業之首。獲利提升直接反映淨值提升，換算每股普通股淨值67.13元，資本水準提升，經營目標將維持穩定股利政策，反映獲利成長，提高配發股息。至於實際配發狀況，尚待董事會討論通過及向主管機關溝通後再對外公告。

過去富邦金最高配發3元現金股息，韓蔚廷表示，富邦金股利政策一致，股利會反應獲利成長，實際發放應會比過去幾年多，同時考慮部份採股票股利發放。他解釋，雖然股票股利會稀釋每股盈餘，但經營績效良好，過去發現現金股息都順利填息，相信配發股票股利也可以順利填息，且配發股票股利也表示經營階層對未來營運的信心，給股東最終更好的實質收益。

富邦金控公開收購日盛金控達陣，創下國內首樁「金金併」，也是首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的金控業者，不但有助金控子公司市場地位大躍進，同時將開展金控獲利新動能。

富邦金控表示，合併日盛金控後，證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將顯著提升，可均衡金控多元業務發展與收益來源。證券業務方面，富邦證券經紀業務將大幅躍進，可深化財富管理業務之經營；北富銀分行數將躍居民營銀行第一大，有助於均衡區域發展，進一步提供客戶一步到位之金融服務。

整體而言，擴大客群可望帶動證券經紀、融資、複委託業務，銀行中小企業及財管業務獲利成長，進而開展獲利新動能。

針對日盛金控未參與應賣的股東，韓蔚廷表示，剩餘股權的收購將維持每股13元的收購價，以現金作為對價進行合併收購，規劃將百分百收購，併購資金也是基於百分百收購來規劃。未來日盛金控股利配發後，會調整除權息的影響，讓收購前後一致，「多也不能多、少也會有爭議」。

韓蔚廷指出，因採非合意併購日盛金，只能掌握公開資訊，未來進行實地查核後才能確定實際綜效。大致上效益有三大部分，包括資本效率、成本優化及營收面的提升，預期年底前完成合併，明年子公司合併，明年就可以看到資本效率的提升。