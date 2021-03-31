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中信銀增持泰國LHFG集團39億元至46.6% 躍升第一大股東

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

中國信託金控及子公司中國信託商業銀行今(31)日召開董事會，決議通過中國信託銀行以42億元泰銖、折合新台幣約39億元，收購泰國LH Financial Group Public Company Limited(簡稱「LHFG金融集團」)23.3億股，交易後中國信託銀行將持有LHFG金融集團46.6%股權，成為LHFG金融集團第一大股東。

本交易案待雙方完成簽署合約，並取得相關主管機關核准後完成交割。

中信金控（2891）財務長邱雅玲表示，深化海外布局一向是中國信託重要的策略方針，泰國位處東協中心，具優越的地理位置，為中國大陸與東南亞區域整合關鍵，也是東協十國中的重要樞紐，在區域經濟中扮演重要角色。

近年來台商積極布局泰國，陸企、日商也擴大對泰國投資，泰國央行近年持續鬆綁金融法規限制，大力推動金融業數位轉型，給予積極推動數位轉型與創新的中小型銀行成功契機。

LHFG金融集團以金融業務為主，旗下涵蓋商業銀行(LH Bank)、證券公司(LH Securities)及基金管理公司(LH Fund Management)等子公司。

LHFG金融集團以LH Bank為主要核心業務，於泰國境內共有108家分行，經營穩健且獲利能力佳，為市場資產排名第13大的商業銀行。

中國信託銀行2017年7月加入LHFG金融集團後持續耕耘泰國市場，提供台商及外資企業優質的金融產品與服務。本交易案完成後，可望與LHFG金融集團另一大股東泰國Land and Houses集團更緊密合作，共創雙贏。

中國信託銀行仍將積極連結海外據點及平台資源，協助泰國當地台商及外資企業走向全球。另一方面，中國信託亦持續串聯大中華區、東北亞及東南亞市場，以完整的海外策略，推動中國信託銀行朝向頂尖亞洲區域型銀行的目標邁進。

中國信託商業銀行 泰國 東南亞 中信銀

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