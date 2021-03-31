債權清理疏失 一銀：強化相關作業流程及加強教育訓練
日前有民眾遭第一銀行追討已經清償21年前的百萬債務，還被查封土地。一銀承認疏於覆核查證，已在第一時間向法院聲請撤回強制執行，並多次向客戶致歉，且持續與客戶溝通，以取得和解共識。一銀表示，已提出具體改善措施，未來強化相關作業流程及加強教育訓練，以避免類似情事再度發生。
一銀爆發債務處理烏龍，雲林縣有民眾遭一銀北港分行追討已經清償21年前的百萬債務，還被查封土地，還好該民眾有保留一銀當初的清償收據及法院公文。
一銀今天表示，本事件客訴人是銀行呆帳戶申請票據貼現的票據發票人，因分行接受委外催理的第一金融資產管理公司確認該票據債務是否存在時，疏於覆核查證而產生。一銀除向客戶致歉外，已提出具體改善措施，未來將強化相關作業流程及加強教育訓練，以避免類似情事再度發生。
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