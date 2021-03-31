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台帛旅遊泡泡專屬保險 中信產險也有

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

台灣及帛琉政府日前正式啟動台灣-帛琉安全旅行圈推動施行計畫，首發團將於4月1日成行，此為新冠肺炎爆發後，首次開放的海外旅遊行程，一開放即引發熱銷。為保障民眾海外旅遊安全，中國信託產險響應政府政策推出旅行泡泡綜合保險商品，網路也可投保。

中國信託產險提供旅行泡泡專屬台帛泡泡旅遊五天四夜行程，透過網路投保該商品，保費新台幣2,576元，可有千萬保障，提供旅遊期間旅平險意外身故失能保額最高可達1,000萬元，搭配意外傷害醫療保額100萬元、海外突發疾病保額100萬元及海外緊急救援費用保額400萬元等完整保障。

為避免民眾於旅程中因意外疾病產生的經濟壓力，中國信託產險的旅行泡泡綜合保險專案有別於旅平險，同時提供身故、意外醫療、海外突發緊急救援等完整綜合險保障。

保障內容包含，旅程中發生意外身故、失能或產生的醫療費用；旅程中因180天內未就醫之突發疾病所產生的醫療、門診或急診費用；若因採檢陽性需包機返國，或發生重大傷病需搭乘專機返國等高額救援費用，提供400萬元的緊急救援費用。

為優化客戶體驗及提升服務效率，民眾除可透過中國信託產險官網線上投保，亦可透過一般保險業務員、合作保經代投保。

帛琉擁有得天獨厚的海洋自然資源，是喜愛跳島、浮潛及潛水者的天堂。享受大自然的美好外，為避免旅遊途中可能產生的意外風險，加上帛琉當地醫療資源較有限，出發前別忘了幫自己及家人投保旅平險，透過24小時的網路投保管道，隨時都可完成投保，把不可預測的風險降到最低。

相關投保詳情請洽：https://b2c.ctbcins.com/TLG_B2CWEB/

中國信託 帛琉 產險 旅遊泡泡

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