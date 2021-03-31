科法斯集團示警：歐洲有大量「隱形破產」潛炸彈

科法斯集團發布針對法國與歐元區企業財務狀況最新報告，示警歐洲有大量的「隱形破產」潛在炸彈，因政府寬鬆政策，造成隱形破產被推遲，包括法國、德國、西班牙、義大利等國家都被報告點名有極大企業有隱形破產壓力，指出許多公司倒閉將只是時間問題。

其中在法國，報告中指出，有至少2.2萬家公司到2022年有倒閉風險，根據科法斯估計，法國建築行業、零售業、製造業、商業服務行業、交通運輸業的隱性破產公司數量分別為 8,600 家、1,800 家、1,500 家、1,200 家和 800 家。

在西班牙，科法斯集團指出，西班牙隱性破產公司數量約為 1,600 家。科法斯在報告中指出，西班牙第二季零售業淨利下跌逾兩成，但報告中指出，假設西班牙政府官方沒有祭出休假措施，下跌比重可估計將達七成，但旅遊業仍無力支撐，去年下半年破產比重年成長達九成。另外，在義大利，科法斯估計有「隱形破產」壓力的公司數量約1600家。

科法斯在報告中指出，研究發現，企業財務健康狀況預期惡化，但實際企業破產數量卻與企業財務健康惡化的數字有所差距，顯示許多企業存在隱形倒閉風險，但倒閉時間點因為政府財政支持而被推遲。

報告中指出，根據研究，2020年新冠肺炎蔓延，但當年度歐洲主要經濟體的企業破產數量卻呈現下滑，例如在德國，報告中估計隱性破產公司數量比 2019 年低 21%，在新冠疫情爆發初期，科法斯預計 2020 年德國破產率將上升 9%，但最終卻下降了 15%。

科法斯集團2020年集團員工人數約4,450名，全球總營收為14.5億歐元，集團主要耕耘全球信用保險及應收帳款承購、債券、企業資訊服務，協助企業作出信用風險決策，透過保障企業國內外應收帳款風險，強化企業耕耘國內及出口貿易市場。