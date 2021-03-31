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Dream Big元大公益圓夢計畫 報名件數創歷屆新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
第五屆Dream Big元大公益圓夢計畫評選會邀請企業界、教育界、媒體界專家擔任評審。左起：元大文教基金會執行長楊荊蓀、元大國際資產董事長宋耀明、國立臺灣大學電機工程學系教授葉丙成、元大金控獨立董事薛明玲、遠見雜誌副主編林珮萱、元大投信副董事長鄭玉蘭、元大文教基金會副執行長曹秀雲。（元大金控/提供）
第五屆Dream Big元大公益圓夢計畫評選會邀請企業界、教育界、媒體界專家擔任評審。左起：元大文教基金會執行長楊荊蓀、元大國際資產董事長宋耀明、國立臺灣大學電機工程學系教授葉丙成、元大金控獨立董事薛明玲、遠見雜誌副主編林珮萱、元大投信副董事長鄭玉蘭、元大文教基金會副執行長曹秀雲。（元大金控/提供）

元大金控（2885）暨元大文教基金會舉辦第五屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」，自去(2020)年12月徵件以來，匯集全台各地對於教育有夢想、熱情與創意的公益夥伴提案參與。報名件數創下歷屆新高，經過書面審查、現地訪視與評選會，最終遴選出六6個圓夢團體(以單位名稱筆劃排序)：社團法人台灣I-LIFE國際行動協會、社團法人台灣城鄉永續關懷協會、社團法人台灣數位有聲書推展學會、財團法人育成社會福利基金會、財團法人愛心第二春文教基金會、新北市金山區三和國民小學。元大除了提供每個團體30萬元圓夢金，也將整合集團資源與志工力量，陪伴六個團體實踐夢想。

為求公平、公正及客觀，本屆邀請具相關專業與經驗的企業界、教育界、媒體界人士組成專業評審團辦理評選作業。元大金控暨元大銀行獨立董事薛明玲表示，「透過Dream Big元大公益圓夢計畫，我們看到社會上需要關注、被看見的族群，例如老憨兒、視障族群；也看到像是公立學校在本務之外，仍自發性投入熱誠於弱勢教育推廣，很讓人感動！」

長期投入教育創新的國立臺灣大學電機工程學系教授葉丙成指出，這次選拔有不少令人印象深刻的單位，例如，提案協助視障者進行資訊教育，提供合適軟體、內容與服務讓視障族群重建生活，「投入資源不只有購買硬體，而是更實質幫助視障朋友重返社會，讓社會大眾理解這是有價值的一件事。」長期關注永續議題的遠見雜誌副主編林珮萱則重視計畫延續性，期許各個圓夢計畫帶給服務對象具體的價值，將來有擴張、可被複製的公益延續效果。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，「充分感受到參與團體豐沛的公益精神與熱忱，社會因為這些動人夢想而更美好，十分令人敬佩！」第五屆Dream Big元大公益圓夢計畫即將啟動，元大志工將攜手獲選團體實踐多元、創新的夢想計畫，發揮正向社會影響力，達到拋磚引玉效果，讓善的力量永續循環。

元大金控 視障

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