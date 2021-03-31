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公股銀螺絲鬆了？ 金管會要銀行交檢討報告

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

公股銀行頻傳出包。彰化銀行二度傳出存款少錢客戶遭行員補討，還有民眾遭第一銀行追討已清償21年前的百萬債務並被查封土地，台灣銀行也爆出標錯黃金牌價。金管會主委黃天牧表示，一周內將發函銀行公會，要求各銀行不要再發生類似問題；銀行局也強調，將請銀行交出檢討報告。

彰銀繼日前藝人郁方存款少錢後，今又在台中傳出有一名婦人臨櫃存款，彰銀櫃員沒有當面點清存款，事後該婦人被彰銀告知少10萬元；一銀也爆發債務處理烏龍，雲林縣有民眾遭一銀追討已經清償21年前的百萬債務，還被查封土地，還好該民眾有保留一銀當初的清償收據及法院公文；台銀則傳出標錯黃金牌價，使其他銀行買賣損失。

黃天牧表示，會在一周內盡快發函給銀行公會，要求各銀行要特別注意內控，避免再發生類似情況。這可能是臨櫃有些個別行員的反應與處理措施有問題，會從通案上再提醒各銀行，也會從這些個案上要求銀行要特別留意。

銀行局局長莊琇媛表示，針對彰銀跟一銀，將要求這兩家銀行交檢討報告，會看兩家銀行出的檢討報告再決定要怎樣處理。初步聽取彰銀說明事件經過，主要是行員在第一線有狀況，但銀行應該要做好教育訓練，怎樣點鈔、行員如何跟客戶確認金額、監視器是否有錄清楚等，這些應該在銀行內部都有規定，可是還是發生這些問題，不管是從作業流程或員工訓練，銀行都應該檢討。

一銀部分，莊琇媛表示，已跟一銀確認過，這是內部作業疏失，也就是債權清理的時候，請子公司金融資產管理公司處理，結果作業流程出問題，一銀已經致歉。

針對台銀標錯黃金牌價，莊琇媛也說，台銀是說當天就已立即處理，會看看台銀是否有按照規定通報重大偶發事件，之後看其檢討情況再來處理。

第一銀行 彰銀 台銀 金管會

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